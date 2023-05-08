И тут нашли "модный русский след"

Довольно курьёзная история набирает обороты в Великобритании и США, там уже несколько месяцев подряд звёзды первой величины, такие как, например, Кейт Бекинсейл или Рита Ора, во всю рекламируют новый бренд ультрамодной одежды под неблагозвучным русскому человеку название "SOSALA".

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Бренд настолько популярен, что все заокеанские модницы и модники массово скупают одежду данного производителя, а русские любители прекрасного не понимают почему настолько очевидная издёвка в названии до сих пор не разъяснена и не разоблачена.

Многие предположили, что к созданию этого бренда имеют касательство русские, и это, как выяснилось, недалеко от истины.

История такая: у британского телеведущего Джея Моргана когда-то появилась идея создать свой собственный бренд одежды. При выборе названия именно русскоязычные приятели телеведущего предложили ему столь запоминающееся, смешное, но одновременно и благозвучное для британского покупателя название SOSALA.

Сам же Морган не стал искать "двойных смыслов" и запустил в производство коллекцию целиком, вложив немалые деньги в рекламу. После этого всё закрутилось всерьёз, модные показы и заокеанские модели, селебрити всех мастей и актрисы носят и рекламируют бренд SOSALA, это просто писк моды.

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