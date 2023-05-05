Многие эксперты на Западе считают поставки самолетов очередным пиаром

Последнее время на разных уровнях мировой политики постоянно происходит "накачка" информацией о том, что "ещё немного, ещё чуть-чуть" и коллективный Запад от щедрот начнёт поставлять сотни и сотни истребителей F-16 на Украину, которые уж точно изменят расклад на полях конфликта.

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При этом не утихаются сообщения и о том, что какие-то группы украинских пилотов полулегально или, по крайней мере, неофициально, проходят обучение на данной технике в странах блока НАТО.

Издание "Бизнес Инсайдер", ссылаясь на бывшего заслуженного ветерана ВВС США по имени Джон Венейбл, который большую часть своей военной карьеры пилотировал F16, приводит информацию о том, что самолёты данного типа не обладают не только функцией малозаметности, но и в реальных боевых условиях вчистую проигрывают таким системам ПВО как российские комплексы С-400.

Венейбл заявляет журналистам, что даже если предположить, что истребители F-16 и передадут Киеву, то это вообще никак не повлияет на общий ход кризиса.

Он также добавляет, что сейчас лично ему "очень не хотелось бы" летать над Украиной, потому что у него просто не было бы шансов на успех.

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