Совершенно удивительная, но, тем не менее, реальная история произошла в Москве.
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Молодой таксист из Узбекистана отправился на очередной заказ по адресу в центре столицы. Там его встретила 85-летняя пенсионерка, которая передала ему спортивную сумку и попросила доставить её на адрес получателя.
Бдительный таксист заранее поинтересовался, что находится в сумке, есть ли там деньги или запрещённые вещества, на что получил абсолютно отрицательный ответ.
Находясь в пути, таксисту стали поступать звонки от "заждавшегося его клиента", который постоянно нервничал и требовал от таксиста поторапливаться.
Сложив два и два, таксист заглянул в сумку и увидел там пачки денег на сумму 500.000 руб!
Он сразу же понял, что работают мошенники и, приехав на место, подменил банкноты в сумке на гору тряпок.
После передачи сумки таксист отправился обратно к пенсионерке и начал звонить к ней в дверь, но она ему не открывала.
На этом парень не успокоился и вызвал полицию, которая в итоге уговорила пенсионерку впустить внутрь сотрудников правоохранительных органов и получила назад от благородного таксиста свои полмиллиона рублей.
Пенсионерка пояснила, что некие люди пообещали ей за 500 тысяч рублей не привлекать к уголовной ответственности её близкую родственницу, которая, якобы, совершила смертельное ДТП несколько часов назад (классическая схема мошенничества).