В последние несколько лет успехи китайской космической программы не подвергаются никакому сомнению.
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Работа идёт сразу по всем направлениям и это не только создание и модернизация собственной космической станции, но и обширная "лунная" программа, подробности которой вызывают истерику у специалистов NASA, а также многочисленные исследовательские проекты (спутники и зонды для дальнего космоса), которые регулярно приносят результаты в копилку китайских специалистов, занятых в изучении космоса.
Сегодня стало известно о том, что Китай торжественно представил первую полностью китайскую карту всей поверхности планеты Марс!
Отдельно уточняется, что необходимые для создания "атласа Марса" данные были собраны с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1".
После этого события вне всякого сомнения Марс стал ещё ближе к человечеству, чем был раньше.
Возможно, идея колонизации "Красной планеты" когда-то всё же будет реализована, но это случится не в ближайшее 50 лет.
У землян и своих проблем, к сожалению, хватает.