И это далеко не все проблемы, которые обрушились на пивоваренную компанию

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Одна из самых крупных американских пивоваренных компаний, чей основной бренд пива - Bud, столкнулась с феноменальным падением продаж сразу после того, как в рекламе данного напитка снялся мужчина-трансгендер.

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Само участие "небинарной" личности в рекламе пива привело к тому, что продажи пенного напитка этой марки снизились в целом почти на пять процентов в масштабах компании!

Например, в одном только штате Нью-Йорк продажи разливного пива Bud light упали на 60%, а баночного пива и пива в бутылках на все 70%!

И этому, конечно же, есть довольно простое объяснение - основные американские потребители культового пива (а этот бренд, безусловно, можно отнести к таковым) проголосовали своими кошельками против повсеместного внедрения так сказать "новых западных ценностей" в жизнь простых ("бинарных", как их называют) американцев.

Люди попросту перестали покупать продукцию в знак протеста!

Дальше больше - владельцы крупных франшиз фастфудов также начали отказываться от продукции BUD, где кроме пива немалый доход производителю приносит реализация различных аксессуаров с фирменной символикой (типа подставок под бокалы, световых рекламных табло, брендованной одежды и зонтиков для коктейлей).

Следующим крупным провалом компании станет публикация именно рекламных потерь, отчет обещает быть ужасающим.

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