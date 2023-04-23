Одна из самых крупных американских пивоваренных компаний, чей основной бренд пива - Bud, столкнулась с феноменальным падением продаж сразу после того, как в рекламе данного напитка снялся мужчина-трансгендер.
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Само участие "небинарной" личности в рекламе пива привело к тому, что продажи пенного напитка этой марки снизились в целом почти на пять процентов в масштабах компании!
Например, в одном только штате Нью-Йорк продажи разливного пива Bud light упали на 60%, а баночного пива и пива в бутылках на все 70%!
И этому, конечно же, есть довольно простое объяснение - основные американские потребители культового пива (а этот бренд, безусловно, можно отнести к таковым) проголосовали своими кошельками против повсеместного внедрения так сказать "новых западных ценностей" в жизнь простых ("бинарных", как их называют) американцев.
Люди попросту перестали покупать продукцию в знак протеста!
Дальше больше - владельцы крупных франшиз фастфудов также начали отказываться от продукции BUD, где кроме пива немалый доход производителю приносит реализация различных аксессуаров с фирменной символикой (типа подставок под бокалы, световых рекламных табло, брендованной одежды и зонтиков для коктейлей).
Следующим крупным провалом компании станет публикация именно рекламных потерь, отчет обещает быть ужасающим.