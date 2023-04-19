Тот самый "чугуний", которому не страшна никакая ПВО

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Сразу несколько военных корреспондентов в своих телеграмм-каналах разместили информацию-предположение о том, что в скором времени Министерство обороны Российской Федерации может начать применять модернизированные планирующие авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-5000 в зоне конфликта на Украине.

реклама

Сейчас таких бомб в уменьшенном варианте по весу боевой части используют примерно по 5-7 штук в сутки, в скорой же перспективе одновременно в налётах смогут участвовать от 30 до 40 российских бомбардировщиков, и все они будут оснащены планирующими боеприпасами!

При этом ФАБы свободно преодолевают системы ПВО и "стартуют" с расстояния примерно в 50 км (и с высоты до 15 км).

Теоретически способна перехватить их только система "Patriot", но на "переднем крае" такие системы ПВО станут лакомой целью для противорадиолокационных ракет Х-31.

Таким образом, несмотря на некоторый перевес в количестве дронов, что, безусловно, выгодно для ВСУ в тактическом плане, Армия России отвечает увеличением ФАБов и это уже вызвало истерику у тех, кто стал свидетелем применения планирующих боеприпасов воочию.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

ФАБ-5000