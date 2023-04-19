Сразу несколько военных корреспондентов в своих телеграмм-каналах разместили информацию-предположение о том, что в скором времени Министерство обороны Российской Федерации может начать применять модернизированные планирующие авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-5000 в зоне конфликта на Украине.
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Сейчас таких бомб в уменьшенном варианте по весу боевой части используют примерно по 5-7 штук в сутки, в скорой же перспективе одновременно в налётах смогут участвовать от 30 до 40 российских бомбардировщиков, и все они будут оснащены планирующими боеприпасами!
При этом ФАБы свободно преодолевают системы ПВО и "стартуют" с расстояния примерно в 50 км (и с высоты до 15 км).
Теоретически способна перехватить их только система "Patriot", но на "переднем крае" такие системы ПВО станут лакомой целью для противорадиолокационных ракет Х-31.
Таким образом, несмотря на некоторый перевес в количестве дронов, что, безусловно, выгодно для ВСУ в тактическом плане, Армия России отвечает увеличением ФАБов и это уже вызвало истерику у тех, кто стал свидетелем применения планирующих боеприпасов воочию.