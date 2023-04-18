"Права купили, а ездить - не купили"

В польском сегменте мирового интернета распространяются фотографии и ролик-видеообъяснение курьезного случая, повествующего о том, как тренирующиеся на территории Польши украинские военнослужащие на танках Леопард 2 смогли каким-то невероятным образом оторвать одному из них башню!

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Танкисты ВСУ допустили столкновение двух боевых машин в чистом поле!

Эту историю рассказал польский офицер запаса Пётр Повёл.

Вот что он поведал: "Украинский солдаты, которые тренируются на ещё польских боевых машинах Леопард 2А4, просто-напросто въехали друг друга буквально в чистом поле без препятствий, в результате чего башня одного из Леопардов оказалась буквально вырвана из корпуса танка.

Скорее всего это произошло потому, что вся сила удара при столкновении пришлась на броню с переходом на башню. Отставной офицер разместил в интернете видеоролик с описанием инцидента и сопроводил его комментариями, а также снабдил несколькими фотографиями, на которых видно как на переднем свесе корпуса танка видны следы от гусениц и большой слой грязи.

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