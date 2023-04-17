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Двое студентов продавали на Reddit фотографии девушки, созданные нейросетью
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Несколько недель назад на популярном форуме Reddit стали появляться очень откровенные и соблазнительные фото девушки по имени Клаудия, которая, не стесняясь, принялась флиртовать с пользователями и живописно рассказывать о своих сексуальных фантазиях.

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Это произвело желаемый эффект - многие форумчане тут же начали флиртовать с девушкой и в ответ осыпать её тоннами комплиментов, а также приглашать продолжить беседу в личных сообщениях.

После того как переписка переходила в приват, выяснялось, что "девушка Клаудия" готова выслать свои нюдсы всем желающим, но уже за деньги.

И всё было хорошо ровно до тех пор, пока один из внимательных пользователей не разрушил всю идиллию.

Он обратил внимание, что на всех фотографиях, которые публиковала Клаудия, очевидна работа нейросети.

Этим случаем заинтересовались журналисты издания Rolling Stone, которым удалось найти двух студентов-"айтишников", которые стоят за созданием Клаудии.

До того момента как обман раскрылся, парни успели заработать на продаже сексуальных фотографий несуществующего персонажа около 100 долларов каждый.

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#двое студентов продавали на reddit нюдсы девушки #созданной нейросетью
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