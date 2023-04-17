Потому что невероятно оскорбительно, заявляет он

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Знаменитый американский актёр Морган Фриман, который в последнее время прославился не столько своими талантами, сколько ярой русофобией, теперь переключил своё внимание на борьбу с расовым неравенством в словарях!

реклама

В последнем интервью темнокожий актёр заявил, что термин "афроамериканец", который используется повсеместно именно для того, чтобы не употреблять другие слова, которые традиционно веками использовались как обращение к темнокожим уроженцам африканского континента (пресловутое слово на букву "Н"), вдруг стал оскорбительным.

Актёр заявляет, что его нельзя называть "афроамериканцем", что темнокожие люди - это соль земли в США, они давно смешались кровью с "реднеками" и представителями белой расы, и термин "афроамериканец" больше не имеет никакого отношения к Африке, это просто "американец".

Также он возмущен тем, что в честь почитания "афроамери..", ой, темнокожих людей, по всем США объявлен так называемый "месяц чёрной истории".

Здесь тоже нашлось место расизму по мнению актера. Он заявляет, что сводить великую историю темнокожих к одному лишь месяцу - также страшное оскорбление.

В общем, и всё не так и всё не то.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде