Знаменитый американский актёр Морган Фриман, который в последнее время прославился не столько своими талантами, сколько ярой русофобией, теперь переключил своё внимание на борьбу с расовым неравенством в словарях!
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В последнем интервью темнокожий актёр заявил, что термин "афроамериканец", который используется повсеместно именно для того, чтобы не употреблять другие слова, которые традиционно веками использовались как обращение к темнокожим уроженцам африканского континента (пресловутое слово на букву "Н"), вдруг стал оскорбительным.
Актёр заявляет, что его нельзя называть "афроамериканцем", что темнокожие люди - это соль земли в США, они давно смешались кровью с "реднеками" и представителями белой расы, и термин "афроамериканец" больше не имеет никакого отношения к Африке, это просто "американец".
Также он возмущен тем, что в честь почитания "афроамери..", ой, темнокожих людей, по всем США объявлен так называемый "месяц чёрной истории".
Здесь тоже нашлось место расизму по мнению актера. Он заявляет, что сводить великую историю темнокожих к одному лишь месяцу - также страшное оскорбление.
В общем, и всё не так и всё не то.