Немало монет еще и рассыпали по парковке

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Журналисты CBS News сообщают о том, что водитель-инкассатор, перевозивший 15 банковских поддонов, заполненных монетами номиналом 10 центов, устал, решил отдохнуть и вместо маршрута инкассации отправился поспать домой, припарковав защищенный фургон на стоянке ближайшего супермаркета.

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Конечно же, защищенная крепость на колесах оказалась не такой уж твердыней, как считалось ранее, и часть из нескольких десятков тонн монет была похищена неизвестными.

Во тьме ночи воры без проблем и шума вскрыли фургон и похитили примерно 2 млн монет на сумму около 17 млн рублей. Причем изрядную часть добычи они банально рассыпали на асфальт, видимо, изрядно торопились.

Общий вес украденных монет составляет около 5 тонн! Пришлось поработать физически, чтобы банально перенести такое количество монет.

Вся сумма, которая была в фургоне, оценивается в $750 тыс и 10 поддонов так и остались нетронутыми.

То ли воров что-то спугнуло, то ли они не рассчитали силы и попросту не смогли взять больше, но данное происшествие для штата Филадельфия уже стали называть "ограблением века".

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