Законопроект о так называемом "нулевом рабочем месте" поступил на рассмотрение Госдумы.
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Суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы законодательно утвердить необходимость внесения всякого рода стажировок и производственных практик ещё не закончивших обучение студентов в трудовую книжку как первую запись.
Таким образом авторы инициативы хотят помочь молодёжи быстрее найти свою первую работу и избежать ситуации, когда выпускников и вчерашних студентов без опыта работы не берут на имеющуюся вакансию, а получить опыт невозможно, потому что поработать нигде не успели.
Введение подобных норм, как считают депутаты, позволит каждому студенту выпуститься из ВУЗа пусть с небольшим, но фактическим практическим трудовым опытом.
Их уже нельзя будет назвать абсолютно неприспособленными к трудовым реалиям.
Но мысли и предложения депутатов - это одно, а работодатели, пусть не в 100%, но в 99% случаев будут действовать как и прежде, и всё так же отказывать вчерашним выпускникам в хороших должностях из-за отсутствия опыта.