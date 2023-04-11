Там будут трудиться "нулевые" выпускники

Законопроект о так называемом "нулевом рабочем месте" поступил на рассмотрение Госдумы.

реклама

Суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы законодательно утвердить необходимость внесения всякого рода стажировок и производственных практик ещё не закончивших обучение студентов в трудовую книжку как первую запись.

Таким образом авторы инициативы хотят помочь молодёжи быстрее найти свою первую работу и избежать ситуации, когда выпускников и вчерашних студентов без опыта работы не берут на имеющуюся вакансию, а получить опыт невозможно, потому что поработать нигде не успели.

Введение подобных норм, как считают депутаты, позволит каждому студенту выпуститься из ВУЗа пусть с небольшим, но фактическим практическим трудовым опытом.

Их уже нельзя будет назвать абсолютно неприспособленными к трудовым реалиям.

Но мысли и предложения депутатов - это одно, а работодатели, пусть не в 100%, но в 99% случаев будут действовать как и прежде, и всё так же отказывать вчерашним выпускникам в хороших должностях из-за отсутствия опыта.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде