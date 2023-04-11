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В России появится "нулевое рабочее место"
Там будут трудиться "нулевые" выпускники
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Законопроект о так называемом "нулевом рабочем месте" поступил на рассмотрение Госдумы.

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Суть предлагаемых изменений состоит в том, чтобы законодательно утвердить необходимость внесения всякого рода стажировок и производственных практик ещё не закончивших обучение студентов в трудовую книжку как первую запись.

Таким образом авторы инициативы хотят помочь молодёжи быстрее найти свою первую работу и избежать ситуации, когда выпускников и вчерашних студентов без опыта работы не берут на имеющуюся вакансию, а получить опыт невозможно, потому что поработать нигде не успели.

Введение подобных норм, как считают депутаты, позволит каждому студенту выпуститься из ВУЗа пусть с небольшим, но фактическим практическим трудовым опытом.

Их уже нельзя будет назвать абсолютно неприспособленными к трудовым реалиям.

Но мысли и предложения депутатов - это одно, а работодатели, пусть не в 100%, но в 99% случаев будут действовать как и прежде, и всё так же отказывать вчерашним выпускникам в хороших должностях из-за отсутствия опыта.

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