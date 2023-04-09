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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы, чтобы они перевели им деньги
Аферы становятся все более и более изощренными
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По информации Telegram-канала "База", телефонные мошенники в России набирают обороты и выходят на совершенно новый уровень обмана.

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Теперь в "классическую" схему телефонного мошенничества, которая включает в себя звонок из банка, добавлены, якобы, настоящие документы, которые подтверждают легитимность звонившего.

Так произошло с одной из жительниц Москвы. Ей позвонила "сотрудница Центробанка" и сообщила об опасности, которая нависла над её сбережениями. Чтобы пресечь проблему на корню необходимо срочно перечислить 500.000 руб на специальный "резервный" счёт Центробанка, который абсолютно защищён.

Для того, чтобы абсолютно развеять все подозрения жертвы, мошенники даже отправили ей совершенно липовый документ и такое же абсолютно выдуманное удостоверение сотрудника Центробанка, которое содержит в себе и ненастоящую фотографию и выдуманное ФИО.

Особое внимание мошенники уделили и "конфиденциальности передачи документов". Они дважды предупредили свою жертву об абсолютной секретности своих действий.

Это сделано для того, чтобы человек никому и никогда не рассказывал о звонке, а тихо и спокойно пошёл в банк и снял свои средства в полной уверенности что делает всё правильно.

Ещё раз хочется напомнить, что сотрудники Центробанка никогда не звонят людям и не присылают им никаких документов!

Нужно быть ещё более внимательными, чем обычно.

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#телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы #телефонные мошенники теперь высылают поддельные документы #чтобы жертва перевела им деньги #чтобы они перевели им деньги
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