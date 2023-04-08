На страницах издания Рейтерс появилось интервью с сотрудниками компании Tesla, которые признались, что в течение многих лет делились друг с другом по внутренней сети компании видеоматериалами, которые были сняты на камеры клиентских электромобилей.
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За всё это время они отсмотрели в качестве развлечения огромное количество аварий клиентов и даже стали свидетелями интимных моментов.
Обо всём об этом они откровенно признались в беседе с журналистами.
Сотрудники рассказали, что при помощи программного обеспечения, установленного на автомобиле Tesla, они могут с лёгкостью установить геолокацию и сделать привязку любого видео, узнать совершенно точно где живёт водитель, как попасть к нему в дом, кто проживает вместе с ним и так далее и тому подобное.
При этом компания уже заявляла о том, что записи с камер строго конфиденциальны и соотнести их с конкретными клиентами-пользователями машин никак нельзя.
Конечно же, на самом деле это не так.
Реакция Илона Маска на начинающийся скандал пока не последовала, но сами сотрудники, которые распространяли указанные видео, говорят, что в подавляющем большинстве записанный контент не представлял никакого интереса.
Хотя были исключения: например, один из роликов повествует о том, как абсолютно голый мужчина разъезжал на своей Тесла по Лос-Анжелесу, а другой водитель сбил пешеходов и скрылся с места ДТП.