Развлекались таким образом честные и этичные работники Илона Маска

На страницах издания Рейтерс появилось интервью с сотрудниками компании Tesla, которые признались, что в течение многих лет делились друг с другом по внутренней сети компании видеоматериалами, которые были сняты на камеры клиентских электромобилей.

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За всё это время они отсмотрели в качестве развлечения огромное количество аварий клиентов и даже стали свидетелями интимных моментов.

Обо всём об этом они откровенно признались в беседе с журналистами.

Сотрудники рассказали, что при помощи программного обеспечения, установленного на автомобиле Tesla, они могут с лёгкостью установить геолокацию и сделать привязку любого видео, узнать совершенно точно где живёт водитель, как попасть к нему в дом, кто проживает вместе с ним и так далее и тому подобное.

При этом компания уже заявляла о том, что записи с камер строго конфиденциальны и соотнести их с конкретными клиентами-пользователями машин никак нельзя.

Конечно же, на самом деле это не так.

Реакция Илона Маска на начинающийся скандал пока не последовала, но сами сотрудники, которые распространяли указанные видео, говорят, что в подавляющем большинстве записанный контент не представлял никакого интереса.

Хотя были исключения: например, один из роликов повествует о том, как абсолютно голый мужчина разъезжал на своей Тесла по Лос-Анжелесу, а другой водитель сбил пешеходов и скрылся с места ДТП.

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