Буквально вчера стало известно о том, что в партии ЛДПР хотят создать свой собственный искусственный интеллект, который будет по факту первым в мире "политическим алгоритмом принятия решений" под названием "Жириновский".
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Цель создания подобной искусственной нейросети - получение ответов на важные вопросы, а также создание краткосрочных и долгосрочных прогнозов на основе богатого жизненного опыта лидера и основателя ЛДПР.
Обо всём об этом сообщил нынешний лидер партии, господин Слуцкий.
В основу модели обучения нейросети, прежде всего, войдут публичные выступления, письма и заметки, научные труды, а также комментарии по разным вопросам, которые сделал Жириновский за годы своей жизни.
Нейросеть также получит обширный доступ к мировой цифровой системе и сможет давать точные и так необходимые прогнозы и оценки для более успешного развития России, а также всего мира.
Слуцкий убеждён, что те идеи, мысли, прогнозы, а также, конечно же, и пророчества, которые Жириновский успел сделать, продолжают оставаться актуальными и их нужно обязательно учитывать.