Есть и другие варианты у законотворцев

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Депутат от фракции КПРФ по имени Сергей Обухов рассказал, что в Госдуме всерьёз обсуждают возможность каким-то образом "обменять" задержанного за шпионаж журналиста московской редакции Wall Street Journal Эвана Гершковича прямиком на бывшего президента Соединённых Штатов с красивым цветом кожи лица Дональда Трампа.

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То, что предвыборная кампания 2024 года в Америке уже напоминает клоунаду, никто и не сомневается, но почему вдруг Трампа нужно обменять на шпиона, пойманного с поличным, да и захочет ли Дональд, вообще непонятно.

При этом известно, что вместо Трампа рассматриваются и другие варианты "двухстороннего обмена".

Например, несколько раз упоминалось имя Джулиана Ассанжа.

Россия и США стремительно вернулись в те годы прошлого века, когда "обмены" задержанных американцев на территории Союза и, соответственно, арестованных советских граждан на территории США друг на друга проходили более чем регулярно и стали скорее рутиной, чем каким-то знаковым событием.

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