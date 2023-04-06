Депутат от фракции КПРФ по имени Сергей Обухов рассказал, что в Госдуме всерьёз обсуждают возможность каким-то образом "обменять" задержанного за шпионаж журналиста московской редакции Wall Street Journal Эвана Гершковича прямиком на бывшего президента Соединённых Штатов с красивым цветом кожи лица Дональда Трампа.
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То, что предвыборная кампания 2024 года в Америке уже напоминает клоунаду, никто и не сомневается, но почему вдруг Трампа нужно обменять на шпиона, пойманного с поличным, да и захочет ли Дональд, вообще непонятно.
При этом известно, что вместо Трампа рассматриваются и другие варианты "двухстороннего обмена".
Например, несколько раз упоминалось имя Джулиана Ассанжа.
Россия и США стремительно вернулись в те годы прошлого века, когда "обмены" задержанных американцев на территории Союза и, соответственно, арестованных советских граждан на территории США друг на друга проходили более чем регулярно и стали скорее рутиной, чем каким-то знаковым событием.