Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Cisco Systems после ухода из России уничтожил запчасти для оборудования на 2 млрд рублей
"Так не доставайся же ты никому!"
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как следует из опубликованной бухгалтерской отчётности компания Cisco Systems уничтожила оборудование и запасные части, которые ранее предполагалось реализовывать в России (в основном в целях ремонта и обслуживания оборудования) на сумму почти в 2 млрд руб!

реклама

Также на 1 млн руб было уничтожено оборудование российского офиса компании, куда вошло физическое уничтожение офисной мебели, оргтехники и даже транспортных средств!

Известный на весь мир американский производитель сетевого оборудования и других программных продуктов принял решение о тотальной утилизации всего, что связано с Россией ещё в августе прошлого года.

Оказавшись в безвыходной ситуации на фоне прекращения продаж, а также при остановке действий лицензии компании Cisco в России, у мирового IT-гиганта не осталось вариантов (даже реэкспорт организовать было абсолютно невозможно).

Компания решила попросту "разобрать на молекулы" запасные части и другие материальные производственные запасы на сумму в 1,87 млрд руб, при этом только на расторжение трудовых договоров с сотрудниками компании в России было потрачено 190 млн рублей.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cisco systems после ухода из россии уничтожил запчасти на сумму почти в 2 млрд рублей
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
3
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
7
Илон Маск предлагает награду в 1 миллион долларов за поиск виновных в «ботнетах»
+
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
11
Украинская армия за 1 месяц потеряла несколько тысяч разведывательных и боевых дронов в Бахмуте
4
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
27
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
8
Япония берёт курс на увеличение поставок полупроводниковых компонентов на экспорт
4
61 смартфон Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получит прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
В Польше будут производить танки 4-го поколения, каких ещё нет у США и России
22
ChatGPT стал Гендиректором компании, вывел её в прибыль и может продать за 4млн€
7
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
СМИ: российские компании-перевозчики испытывают дефицит тягачей, нужны срочные меры по упрощению импорта
1
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
1
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
6
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
22
В Анкаре заявили, что турецкий аналог "Панциря" превзойдет российский аналог по многим параметрам
4
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Американские банки переживают крупнейшее в истории падение депозитов
+

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
9
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
13
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
143
Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Об "иммерсивности" в видеоиграх
9
4 советских фильма, получившие премию Оскар
2
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
3
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
15:47
о в цель
GeForce RTX 4090 выдаёт лишь 16-35 fps в Cyberpunk 2077 RT Overdrive без DLSS в 4K
RedStone
15:46
А кто сказал, что я программист? Из айтишных у меня только ccnp есть и то я его получил потому как подтверждать ранее полученный ccna стоило столько же, сколько сдать экзамен на ccnp. Но я давно отошё...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Павел Хамлов
15:46
>>А пример того же свича от жырного гейба дает понять >>что нивелирует проблему отсутствия софта. Что он там дает понять? Я например занимаюсь музыкой и нихрена я не могу запустить ни нативно в линукс...
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Олег С
15:44
литва та шавка без мозгов, но сука как говно на сапоге..
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
mr_ZM
15:44
Западно-центричный мир подходит к концу. Вы в этой игре разменная монета. Украина перестанет существовать в текущих границах уже достаточно скоро, когда Польша и Венгрия придут на дележку.
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Антон Воронврот
15:43
почти
GeForce RTX 4090 выдаёт лишь 16-35 fps в Cyberpunk 2077 RT Overdrive без DLSS в 4K
Yilec
15:42
Маленькие массивы - маленькие проблемы. Я, допустим, с маленькими массивами на сервере не работаю. Но да, если нужно, инструмент можно и поменять. Только мне питон не предлагать 😑
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
Олег С
15:42
он пидор из ципсо..
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
neSaint
15:41
Вместо геймплея опять завезли отражения в лужах ) - интересно наверное
RTX 4090 воспроизводит Cyberpunk 2077 RT Overdrive Preview с 16 FPS
Вежливый-B-R-A-D-L-E_Y
15:40
хватает что б газом жилье отапливать. Литва подает против Лукашенко иск в Международный суд в Гааге После Путина настал черед белорусского диктатора.
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем