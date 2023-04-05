"Так не доставайся же ты никому!"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Как следует из опубликованной бухгалтерской отчётности компания Cisco Systems уничтожила оборудование и запасные части, которые ранее предполагалось реализовывать в России (в основном в целях ремонта и обслуживания оборудования) на сумму почти в 2 млрд руб!

реклама

Также на 1 млн руб было уничтожено оборудование российского офиса компании, куда вошло физическое уничтожение офисной мебели, оргтехники и даже транспортных средств!

Известный на весь мир американский производитель сетевого оборудования и других программных продуктов принял решение о тотальной утилизации всего, что связано с Россией ещё в августе прошлого года.

Оказавшись в безвыходной ситуации на фоне прекращения продаж, а также при остановке действий лицензии компании Cisco в России, у мирового IT-гиганта не осталось вариантов (даже реэкспорт организовать было абсолютно невозможно).

Компания решила попросту "разобрать на молекулы" запасные части и другие материальные производственные запасы на сумму в 1,87 млрд руб, при этом только на расторжение трудовых договоров с сотрудниками компании в России было потрачено 190 млн рублей.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде