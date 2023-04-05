Как следует из опубликованной бухгалтерской отчётности компания Cisco Systems уничтожила оборудование и запасные части, которые ранее предполагалось реализовывать в России (в основном в целях ремонта и обслуживания оборудования) на сумму почти в 2 млрд руб!
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Также на 1 млн руб было уничтожено оборудование российского офиса компании, куда вошло физическое уничтожение офисной мебели, оргтехники и даже транспортных средств!
Известный на весь мир американский производитель сетевого оборудования и других программных продуктов принял решение о тотальной утилизации всего, что связано с Россией ещё в августе прошлого года.
Оказавшись в безвыходной ситуации на фоне прекращения продаж, а также при остановке действий лицензии компании Cisco в России, у мирового IT-гиганта не осталось вариантов (даже реэкспорт организовать было абсолютно невозможно).
Компания решила попросту "разобрать на молекулы" запасные части и другие материальные производственные запасы на сумму в 1,87 млрд руб, при этом только на расторжение трудовых договоров с сотрудниками компании в России было потрачено 190 млн рублей.