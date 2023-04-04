Компания Warner Bros. находится на финальной стадии согласования проекта возвращения "Гарри Поттера" на экраны мира. Теперь речь идет о полномасштабном сериале, который будет состоять из семи сезонов (по количеству вышедших книг писательницы Джоан Роулинг).
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Такую новость распространяет агентство "Блумберг".
Уже сейчас известно, что кинокомпания собирается сделать из будущего сериала "основополагающий камень" в фундаменте будущей "Вселенной волшебников из Хогвартса".
Забавно и то, что капитализм и в этот раз победил новые традиции Запада.
Если еще недавно автора книг Роулинг нещадно травили и угрожали физической расправой за её нежелание признавать существование больше чем двух полов, то теперь она официально станет консультантом сериалов и будет принимать непосредственное участие в их создании.
Буквально несколько месяцев назад Роулинг даже не пригласили на празднование 20 лет с момента выхода первой картины про "мальчика, который выжил" из-за обвинений писательницы в трансфобии.
Теперь же "рынок порешал", Роулинг снова желанная персона в Голливуде.