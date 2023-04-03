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Робот "Маркер" с комплексом "Корнет" для уничтожения танков готов к серийному производству (видео)
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Руководитель специальной группы, состоящей из военных советников и научно-технического персонала под названием "Царские волки" под руководством Дмитрия Рогозина продолжает свою работу по совершенствованию российского вооружения.

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Господин Рогозин рассказал, что робот "Маркер" в скором времени поступит в серийное производство с одной, но очень важной модификацией.

На его борту будет развёрнут комплекс "Корнет" для уничтожения танков!

Сейчас робот с комплексом "Корнет" проходит завершающие испытания на полигонах, где выявляются особенности применения таких боевых машин.

Совсем скоро "Маркер" с противотанковыми ракетами будут применять в реальных условиях, а пока, по словам Рогозина, ведется работа по интеграции системы управления "Маркером" в другие серийно выпускаемые боевые машины.

Также Рогозин опубликовал впечатляющее видео с испытаний "Маркера", который несёт сразу четыре ракеты комплекса "Корнет".

Видно, что одна из выпущенных ракет успешно поражает бункер и подтверждает всю эффективность системы в целом.

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#робот &quot;маркер&quot; с комплексом &quot;корнет&quot; готов к серийному производству
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