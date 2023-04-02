Издание The Telegraph сообщает о том, что в недрах управленческого аппарата Евросоюза циркулирует некий конфиденциальный документ, который содержит, якобы, свидетельства помощи стран Центральной Азии Российской Федерации в обходе санкций.
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Речь идёт, как любят фантазировать европейцы, о самой критической номенклатуре изделий промышленности.
Так, специальные европейские чиновники смогли зафиксировать небывалый рост экспорта таких товаров как фотоаппараты, вентиляторы и стиральные машины, а также подержанные автомобили в центральноазиатские страны.
Все эти товары впоследствии попадают непосредственно в Россию через Узбекистан, Киргизию и Казахстан.
И, конечно же, компоненты этих стиральных машинок, как всем давно известно в Европе, являются краеугольным камнем обороноспособности Российской Федерации.
Теперь же в Евросоюзе намерены предупредить грозным окриком те страны, которые занимаются помощью в обходе блокировок.
Если будет доказан реэкспорт, то страна-виновница будет буквально вышвырнута с глобального мирового рынка.
По крайней мере, так заявляют чиновники Евросоюза.