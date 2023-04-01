Элизер Юдковский, один из самых известных в мире исследователей систем, построенных на основе искусственного интеллекта, выступил с мрачным предостережением для всего человечества!
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Он заявил, что если в нынешней ситуации кто-то сможет создать "слишком мощный" искусственный интеллект, то вскоре под его воздействием будет уничтожена вообще вся биологическая жизнь на планете, в том числе и человеческий род как таковой.
В основе данного пророчества лежит пристальное изучение господином Юдковским последних достижений в области нейросетей. Специалист пришел к выводу, что людям сейчас слишком рано играть с такими вещами, как искусственный разум.
Нет не только никакого плана по развитию индустрии, но и нет никаких резервных вариантов на случай "если что-то пойдёт не так", развитие ИИ просто хаотическое.
Если машины начнут клонировать сами себя и "дробить код", создавая его бесчисленные копии, то на этот случай у человечества просто отсутствует защита.
Как заставить вышедших из подчинения нейро-разумов, отказывающихся выполнять команды, всё же подчиниться человеку, не знает никто.
Юдковский заявляет, что подобное хаотичное развитие системы искусственного интеллекта приведёт к появлению "супер-разумного" искусственного интеллекта (по аналогии с супер-бактериями, которые с легкостью противостоят даже самым современным антибиотикам).
Для такого "Супер-ИИ" человеческая цивилизация будет выглядеть глупой, медленной и "лишней".
Уже сейчас исследователь призывает задействовать радикальные меры защиты до выработки общемировых стандартов обращения с искусственными интеллектами.