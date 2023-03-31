Чтобы "научились отличать хорошее от плохого"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание The New York Times сообщает новость о том, что специальная служба в недрах Пентагона разработала колоду игральных карт, которая полностью состоит из изображений техники стран НАТО.

реклама

Эта колода была сделана исключительно для раздачи среди украинских солдат чтобы научить их "уверенно и быстро отличать врагов от друзей".

Традиционно в колоде 52 карты, которые посвящены различным видам вооружения и военной техники, принятых на баланс стран альянса.

Среди них танки, разнообразные реактивные зенитные системы, артиллерийские установки, бронемашины, вертолёты и самолёты, а также ещё многое и многое другое.

За идею и воплощение столь феноменальной задумки отвечал американский майор Хашбаргер.

Он уверен, что данная колода позволит солдатам уверенно "идентифицировать технику врага" и не допускать случаев, при которых дружественные силы попадают под friendly fire.

Отмечает издание и то, что многие изображённые на игральных картах системы уже отправлены Западом в зону конфликта, а некоторые из них будут поставлены в скором времени.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



