Издание The New York Times сообщает новость о том, что специальная служба в недрах Пентагона разработала колоду игральных карт, которая полностью состоит из изображений техники стран НАТО.
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Эта колода была сделана исключительно для раздачи среди украинских солдат чтобы научить их "уверенно и быстро отличать врагов от друзей".
Традиционно в колоде 52 карты, которые посвящены различным видам вооружения и военной техники, принятых на баланс стран альянса.
Среди них танки, разнообразные реактивные зенитные системы, артиллерийские установки, бронемашины, вертолёты и самолёты, а также ещё многое и многое другое.
За идею и воплощение столь феноменальной задумки отвечал американский майор Хашбаргер.
Он уверен, что данная колода позволит солдатам уверенно "идентифицировать технику врага" и не допускать случаев, при которых дружественные силы попадают под friendly fire.
Отмечает издание и то, что многие изображённые на игральных картах системы уже отправлены Западом в зону конфликта, а некоторые из них будут поставлены в скором времени.