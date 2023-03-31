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Пентагон выпустил игральные карты с техникой НАТО для украинских солдат - The New York Times
Чтобы "научились отличать хорошее от плохого"
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Издание The New York Times сообщает новость о том, что специальная служба в недрах Пентагона разработала колоду игральных карт, которая полностью состоит из изображений техники стран НАТО.

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Эта колода была сделана исключительно для раздачи среди украинских солдат чтобы научить их "уверенно и быстро отличать врагов от друзей".

Традиционно в колоде 52 карты, которые посвящены различным видам вооружения и военной техники, принятых на баланс стран альянса.

Среди них танки, разнообразные реактивные зенитные системы, артиллерийские установки, бронемашины, вертолёты и самолёты, а также ещё многое и многое другое.

За идею и воплощение столь феноменальной задумки отвечал американский майор Хашбаргер.

Он уверен, что данная колода позволит солдатам уверенно "идентифицировать технику врага" и не допускать случаев, при которых дружественные силы попадают под friendly fire.

Отмечает издание и то, что многие изображённые на игральных картах системы уже отправлены Западом в зону конфликта, а некоторые из них будут поставлены в скором времени.

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#пентагон выпустил игральные карты с техникой нато для украинских солдат - the new york times
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