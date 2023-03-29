Стоит про него отдельную игру создать

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Популярная игра "Ведьмак 3" снова смогла удивить и повеселить своих фанатов.

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В этот раз дело касается качества графического исполнения, а не особенностей сценария. Виной всему один маленький, но очень важный персонаж, на который обратили внимание на форуме Reddit.

Итак, один из пользователей заметил в Новиграде модель голубя в обновлённой версии "Ведьмака 3" и он его просто покорил.

Пользователь под ником Ben00-74 опубликовал соответствующий скриншот величавой птицы, который он сделал фотомоде.

Автор сразу же отметил (цитата) - "Уровень графики в nextgen - версии это зрелище, которое обязательно стоит увидеть!".

Изображение голубя настолько вдохновило фанатов игры и форумчан, что они тут же начали создавать мемы, которые посвящены голубю и делиться ими друг с другом в других социальных сетях.

Например, один из пользователей даже создал картину с изображением голубя, а другой придумал специальную "голубиную карту" для карточной игры "Гвинт".

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