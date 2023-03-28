Идея оригинальная и действительно может сработать

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Анонимный пользователь ресурса "Двач" распространяет в интернете "план уничтожения австралийского континента".

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Для этого он предлагает использовать всем известное растение под названием "борщевик"!

По словам анонимуса, потребуется всего полтора года для того, чтобы сделать из Австралии безлюдную пустыню.

Как известно, борщевик Сосновского может вырастать до двух метров в высоту, а также, при физическом контакте с кожей, провоцирует специфическую химическую реакцию, которая проявляется только тогда, когда поражённый растением участок кожи подвергается воздействию солнечного света (на коже возникают огромные волдыри).

При этом избавиться от борщевика очень и очень сложно.

Пользователь "Двача" объясняет, что он является "сотрудником специализированного НИИ", занимающегося вопросами ботаники и растениеводства, и утверждает, что всем давно известно - борщевик практически идеальное растение-убийца, ему не нужны специальные условия, он может расти где угодно, а для того, чтобы хоть как-то его победить, необходима вспашка вообще всех земель или подсадка к корням растения топинамбуров.

Итак, план по уничтожению Австралии выглядит следующим образом:

1 - Привезти в кармане в австралийский город семена борщевика;

2 - Раскидать их подальше и помасштабнее;

3 - Ждать пока борщевик уничтожит всю растительность;

Австралийцы не успеют сообразить что к чему, будет уже поздно когда смогут разобраться.

В итоге через полтора года от континента ничего не останется, кроме змей и пауков размером с дом.

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