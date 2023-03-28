Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
Идея оригинальная и действительно может сработать
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Анонимный пользователь ресурса "Двач" распространяет в интернете "план уничтожения австралийского континента".

реклама

Для этого он предлагает использовать всем известное растение под названием "борщевик"!

По словам анонимуса, потребуется всего полтора года для того, чтобы сделать из Австралии безлюдную пустыню.

Как известно, борщевик Сосновского может вырастать до двух метров в высоту, а также, при физическом контакте с кожей, провоцирует специфическую химическую реакцию, которая проявляется только тогда, когда поражённый растением участок кожи подвергается воздействию солнечного света (на коже возникают огромные волдыри).

При этом избавиться от борщевика очень и очень сложно.

Пользователь "Двача" объясняет, что он является "сотрудником специализированного НИИ", занимающегося вопросами ботаники и растениеводства, и утверждает, что всем давно известно - борщевик практически идеальное растение-убийца, ему не нужны специальные условия, он может расти где угодно, а для того, чтобы хоть как-то его победить, необходима вспашка вообще всех земель или подсадка к корням растения топинамбуров.

 Итак, план по уничтожению Австралии выглядит следующим образом:

1 - Привезти в кармане в австралийский город семена борщевика;

2 - Раскидать их подальше и помасштабнее;

3 - Ждать пока борщевик уничтожит всю растительность;

Австралийцы не успеют сообразить что к чему, будет уже поздно когда смогут разобраться.

В итоге через полтора года от континента ничего не останется, кроме змей и пауков размером с дом.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#в рунете нашли способ превратить австралию в необитаемый континент без оружия #в рунете нашли способ превратить австралию в необитаемый континент без применения оружия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
23
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
7
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
7
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
+
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
16
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
15
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
иноСМИ: на Украине признали годным к военной службе безрукого
7
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
3
Украина потребовала созвать Совбез ООН на фоне размещения российского ядерного оружия в Беларуси
9
Украина получила пакистанские снаряды Yarmuk для РСЗО «Град»
3
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
30
Министерство Обороны взяло на себя прикрытие флангов ЧВК Вагнер на Бахмутском направлении
8
GravaStar показала колонку Supernova в виде инопланетного робота из будущего
+
Русскоговорящих солдат ВСУ бросают на самые сложные участки Донбасса
3
Представитель ВВС США оставил без ответа вопрос об успешности испытаний гиперзвуковой ракеты AGM-183
3
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
Криптовалюты не принесли человечеству никакой пользы, а разработка ChatGPT целесообразна — NVIDIA
17
Тихановская прокомментировала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси
12

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
35
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
32
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
127
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4

Сейчас обсуждают

Eppius
13:49
Мало! Дайте 30км.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Johan_888
13:49
Чему удивляться, президент Молдовы гражданка Румынии, может попытаться протолкнуть на законодательном уровне любую шляпу, пока не восстанет народ. Приднестровье не просто так откололось.
Экс-разведчик ЦРУ видит необходимость для Молдовы войти в Румынию, чтобы избежать поглощения Россией
Роман Ефимочкин
13:48
Это хорошо.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Alex TOPMAN
13:44
К диванным спецвойскам добавили диванные специнституты. Мде... В кармане, значит, привезти... ага. Туристо-менталитето...
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
vitosol
13:42
Хорошая новость, но на Окраине это по ТВ не покажут. Зачем волновать народ...
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
[IRanPast]
13:36
И это все прекрасно!
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Евпатий Коловрат
13:33
Подскажите как заменить на этой плате батарею 2032 и где она находиться?
Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Gaming Pro Carbon AC
Человек с гитарою
13:29
Жёлтые подсолнухи, речка серебристая. Тропкою заросшею, да дорогой старою Шёл к себе на родину человек с гитарою
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
Евгений Сом
13:28
АЭС приведет к радиоактивному загрязнению в отличие от водородной бомбы.
ВС РФ взломали третий рубеж обороны ВСУ западнее Кременной и ведут наступление в районе Ямполя
Евгений Сом
13:25
А что не так он сказал? посмотри на видос от взрывая ЦАРЬ БОМБЫ, которая в 3000 РАЗ!!! мощнее того что скинули на Хиросиму. И там радиация сразу после взрыва особой опасности даже не представляла. Теб...
ВС РФ взломали третий рубеж обороны ВСУ западнее Кременной и ведут наступление в районе Ямполя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем