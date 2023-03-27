Удивительный опрос провели специалисты ВЦИОМ.
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Они спросили россиян о том, в какую эпоху они хотели бы отправиться, если бы появилась возможность путешествий во времени.
Не менее удивительными оказались и результаты проведенного социологического исследования.
Почти треть респондентов выразили огромное желание отправиться в недавнее прошлое, а не в будущее!
Наиболее интересен ХХ век. Вернуться во времена ВОВ, начала ХХ века, поговорить со Сталиным, снова пережить Перестройку и рождение современной России.
Наверное, многие хотят в этот раз более удачно использовать ваучеры, вложить все свои деньги в доллары накануне Черного вторника, пообщаться в людьми в малиновых пиджаках и еще много всего.
Еще 16% выбрали бы для себя XIX век, а среди исторических личностей, с которыми желают встретиться современные россияне лидируют - Петр I, Екатерина II, Пушкин и Сталин.
Совсем малый процент опрошенных хотели бы вернуться во времена мировой войны, и революции 1914 года.
И всего 5% рассматривают будущее как направление своих "путешествий".