Компания СДЭК снова нашла возможность серьезно удивить.
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На сайте торговой площадки компании появился раздел люксовой обуви. Например, лимитированные серии кроссовок разных брендов с доставкой из США оцениваются почти в 3 миллиона рублей!
Есть и более демократичные по цене предложения, к примеру лимитированные "Найки" по 2 миллиона или вообще по 1,5 млн. Отличная обувка чтобы "пинать воздух".
Пока что вершиной коллекции от СДЭК являются "те самые" кроссовки из культовой кинокартины "Назад в будущее", дальше и дешевле располагаются модели обуви, созданной в коллаборации с известными на Западе домами моды. Есть также модели, посвященные крупным спортивным талантам и звездам национальной баскетбольной ассоциации США.
Известно, что поставки такой необходимой российским покупателям продукции будут налажены не только из США, но и из других "модных" стран европейской части света, среди них - Италия, Великобритания и Испания.
Помнят российские покупатели и о том, что на первых этапах у клиентов фирменного магазина СДЭК были существенные трудности с оплатой и получением своих заказов.