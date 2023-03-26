Явно ходовой товар и цена доступная многим

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания СДЭК снова нашла возможность серьезно удивить.

реклама

На сайте торговой площадки компании появился раздел люксовой обуви. Например, лимитированные серии кроссовок разных брендов с доставкой из США оцениваются почти в 3 миллиона рублей!

Есть и более демократичные по цене предложения, к примеру лимитированные "Найки" по 2 миллиона или вообще по 1,5 млн. Отличная обувка чтобы "пинать воздух".

Пока что вершиной коллекции от СДЭК являются "те самые" кроссовки из культовой кинокартины "Назад в будущее", дальше и дешевле располагаются модели обуви, созданной в коллаборации с известными на Западе домами моды. Есть также модели, посвященные крупным спортивным талантам и звездам национальной баскетбольной ассоциации США.

Известно, что поставки такой необходимой российским покупателям продукции будут налажены не только из США, но и из других "модных" стран европейской части света, среди них - Италия, Великобритания и Испания.

Помнят российские покупатели и о том, что на первых этапах у клиентов фирменного магазина СДЭК были существенные трудности с оплатой и получением своих заказов.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде