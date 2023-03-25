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Аниме-сериал Pokemon завершился после 26 лет в эфире
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Знаменитый на весь мир аниме-сериал про приключения покемонов с одноименным названием Pokemon официально завершился после 26 (!) лет в эфире.

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Всего было создано и показано зрителям 25 сезонов, которые, в свою очередь, в общем составляют 1234 серии мультипликационного аниме-фильма.

В минувшую пятницу в эфире "Токио ТВ" именно 1234 серию и продемонстрировали.

В последней серии авторы и креативные продюсеры аниме-сериала поставили логическую точку в приключениях главного персонажа мультипликационной саги по имени Эш (Сатоси), а также его извечного друга и соратника покемона по прозвищу Пикачу.

Нельзя обойти вниманием и нашумевшую в своё время игру Pokemon GO, которая стала своего рода революцией в игровой индустрии и буквально покорила планету.

 Покемонов искали все и везде, даже в самых необычных местах, а довольно часто в этих поисках фанаты игры вовсе пренебрегали рамками морали и всеми правдами и неправдами находили способы проникнуть на территории, где в принципе трудно представить себе игровую вселенную.

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#аниме-сериал pokemon завершился после 26 лет в эфире
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