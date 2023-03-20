Компания Volkswagen практически одной из первых крупных европейских брендов объявила о том, что в русле санкции против Российской Федерации она покидает наш рынок.
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При этом ни многолетние успешные продажи, ни миллионы "гарантийных" клиентов, которые верили в марку, немцев не взволновали.
Компания просто ушла с рынка, громко хлопнув дверью. На территории России остался целый автомобильный завод, принадлежащий концерну "народных автомобилей из Германии" и если в случае с французами и японцами из Nissan и Renault передача собственности российским владельцам прошла более или менее спокойно, то в случае с немцами что-то не заладилось.
Несмотря на все новости о том, что дальнейшая судьба завода в Калуге уже решена и на неё найден покупатель в лице компании "Авилон", сделке так пока и не суждено состояться.
Группа "ГАЗ" подала иск в суд с требованием к компании Volkswagen возместить ущерб в размере шестнадцати миллиардов рублей за неправомерное расторжение соглашений о контрактной сборке автомобилей на мощностях "ГАЗа" ( речь идет о Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Octavia, а также о модели Volkswagen Taos).
Арбитражный суд требования группы "ГАЗ" удовлетворил и арестовал всё имущество, принадлежащее компании Volkswagen на российской территории.
Соответственно, никаких регистрационных действий с таким имуществом сейчас провести не получится и продать это имущество тоже не выйдет.