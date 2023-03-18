Как сообщает газета Rodong Sinmun, власти Северной Кореи заявили о том, что только за одни прошедшие сутки подано 800.000 заявлений от добровольцев по всей стране для формирования новых военных корпусов армии КНДР.
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Такой "единый порыв народа" издание связывает с тем, что простые граждане Северной Кореи "устали от грубых посягательств" на их суверенитет со стороны США и Сеула.
Необходимо срочно защищать свою страну от любых враждебных действий.
Действительно ли это так или подобные новости всего лишь всего лишь элемент северокорейской пропаганды, доподлинно неизвестно, но факт того, что на Корейском полуострове события принимают далеко не мирный оборот, отрицать уже никто не может.
Ким Чен Ын регулярно проводит ракетные пуски в сторону соседей, а официальные власти Южной Кореи всерьёз подсчитывают возможные мировые репутационные потери от скорейшей разработки собственного ядерного оружия как главного сдерживающего фактора (конечно, при масштабной поддержке США в данном вопросе).