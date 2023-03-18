Все они горят желанием уничтожить США

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как сообщает газета Rodong Sinmun, власти Северной Кореи заявили о том, что только за одни прошедшие сутки подано 800.000 заявлений от добровольцев по всей стране для формирования новых военных корпусов армии КНДР.

реклама

Такой "единый порыв народа" издание связывает с тем, что простые граждане Северной Кореи "устали от грубых посягательств" на их суверенитет со стороны США и Сеула.

Необходимо срочно защищать свою страну от любых враждебных действий.

Действительно ли это так или подобные новости всего лишь всего лишь элемент северокорейской пропаганды, доподлинно неизвестно, но факт того, что на Корейском полуострове события принимают далеко не мирный оборот, отрицать уже никто не может.

Ким Чен Ын регулярно проводит ракетные пуски в сторону соседей, а официальные власти Южной Кореи всерьёз подсчитывают возможные мировые репутационные потери от скорейшей разработки собственного ядерного оружия как главного сдерживающего фактора (конечно, при масштабной поддержке США в данном вопросе).

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



