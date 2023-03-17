Некоторое время назад стало известно о том, что при формировании бюджета США на 2024 год американское космическое агентство NASA запросило из бюджета почти на 10% больше финансирования, чем в прошлые годы.
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Речь идёт о сумме в 28 млрд долларов.
Эксперты по формированию бюджета при рассмотрении заявки NASA о выделении средств обратили своё внимание на абсолютно неожиданную инициативу агентства.
В NASA просят выделить бюджетные средства на скорейшую разработку специального буксира для сведения Международной Космической Станции с орбиты в конце срока её эксплуатации, который будут определять США!
При этом на первом этапе разработки буксира потребуется 180 млн долларов инвестиций, а успешное завершение этого этапа даст, так сказать, "вдохновляющий импульс" всему остальному проекту.
Известно также, что указанный миллиард - это не окончательная стоимость проекта, который зреет в умах прожектеров NASA.
Данная сумма может быть увеличена с учётом конкретных предложений от представителей американской аэрокосмической промышленности.
То есть в NASA уверены, что МКС рано или поздно станет их собственностью и их зоной ответственности.