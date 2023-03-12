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DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
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Недавно стало известно о том, что некая группа пророссийских хакеров похитила «десятки гигабайт» информации, касающейся проекта S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Уточняется, что речь идёт о подробном описании сценария игры, всех без исключения cut-сцен, карт локаций, а также огромного количества медиа-контента.

Пока что хакеры слили в сеть лишь несколько скриншотов и требует от разработчиков игры перестать политизировать проект и прекратить недружественные акции против белорусских и российских геймеров.

Если разработчики публично не извинятся за своё недостойное поведение, а также не вернут в игру русскую локализацию, то в срок после 15 марта произойдёт масштабный слив проекта!

Люди, стоящие за атакой, говорят, тот факт того, что материалы выложены не в полном объёме, свидетельствует исключительно о дружественном настрое и попытке мирно уладить конфликт.

«Мы просим разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 проявить адекватность и перестать политизировать игру, иначе вселенная S.T.A.L.K.E.R. погибнет!».

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#в сеть слили скриншоты s.t.a.l.k.e.r. 2 и угрожают выложить ещё если игра не станет аполитичной
5
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Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
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