Оптимистам на планете Земля делать нечего

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Суперкомпьютер World One, который был создан именно для прогнозирования закономерностей, которые появились в существующей цивилизации, выяснил, что срок вымирания человечества катастрофически приблизился.

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Машина на основе своих подсчётов предсказала крах мировой цивилизации в 2050 году!

Естественно, основной причиной конца света называется человеческая активность, а также ухудшение экологии и негативные последствия в экономике.

Прогноз сообщает что - "Катастрофа начнется примерно с 2040 по 2050 год, та цивилизованная жизнь, которую мы знаем и любим, больше существовать не будет. Не исправят ситуацию ни экологически чистые автомобили, ни строгий контроль рождаемости. Планета свалится в хаос перенаселения."

При этом тот же суперкомпьютер ранее делал прогноз на 2020 год, в котором говорилось, что состояние планеты "будет абсолютно критическим".

Именитые исследователи климата заявляют, что меньше через полвека катастрофические изменения погоды приведут к массовой миграции населения и возникнут совершенно новые условия для жизни, а часть территорий планеты станет необитаемой.

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