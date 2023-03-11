Суперкомпьютер World One, который был создан именно для прогнозирования закономерностей, которые появились в существующей цивилизации, выяснил, что срок вымирания человечества катастрофически приблизился.
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Машина на основе своих подсчётов предсказала крах мировой цивилизации в 2050 году!
Естественно, основной причиной конца света называется человеческая активность, а также ухудшение экологии и негативные последствия в экономике.
Прогноз сообщает что - "Катастрофа начнется примерно с 2040 по 2050 год, та цивилизованная жизнь, которую мы знаем и любим, больше существовать не будет. Не исправят ситуацию ни экологически чистые автомобили, ни строгий контроль рождаемости. Планета свалится в хаос перенаселения."
При этом тот же суперкомпьютер ранее делал прогноз на 2020 год, в котором говорилось, что состояние планеты "будет абсолютно критическим".
Именитые исследователи климата заявляют, что меньше через полвека катастрофические изменения погоды приведут к массовой миграции населения и возникнут совершенно новые условия для жизни, а часть территорий планеты станет необитаемой.