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Бурное развитие систем искусственного интеллекта в последние пару лет трудно не заметить.

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Но это было довольно предсказуемо, ведь ещё несколько десятков лет назад ведущие визионеры и футурологи предсказывали такое развитие событий.

И пока мир замер в ожидании той волны нововведений, которые несут за собой искусственный интеллекты, учёные думают о недалёком будущем.

Так, ведущие специалисты университета Джона Хопкинса считают, что следующий шаг технико-эволюционного развития человека - это создание так называемых органоидов.

То есть искусственно выращенных нервных клеток человека (например, его мозговой ткани), которые могут в симбиозе с полупроводниками решать сложнейшие математические задачи.

Уже сейчас данная идея подвергается фантастической критике в США.

Пользователи социальных сетей заявляют о том, что создание органоидов - это прямой способ вмешаться в замысел Бога и это не кончится ничем хорошим.

Другие же говорят о том, что влияние искусственного интеллекта на жизнь всего человечества только начинает проявляться, а учёные уже хотят переходить к органоидному интеллекту, который вовсе является живым организмом с формальной точки зрения.

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#в сша предложили создать биокомпьютер с клетками человеческого мозга
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