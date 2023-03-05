Нейросети на полупроводниках - это уже факты, а надо в будущее смотреть

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Бурное развитие систем искусственного интеллекта в последние пару лет трудно не заметить.

реклама

Но это было довольно предсказуемо, ведь ещё несколько десятков лет назад ведущие визионеры и футурологи предсказывали такое развитие событий.

И пока мир замер в ожидании той волны нововведений, которые несут за собой искусственный интеллекты, учёные думают о недалёком будущем.

Так, ведущие специалисты университета Джона Хопкинса считают, что следующий шаг технико-эволюционного развития человека - это создание так называемых органоидов.

То есть искусственно выращенных нервных клеток человека (например, его мозговой ткани), которые могут в симбиозе с полупроводниками решать сложнейшие математические задачи.

Уже сейчас данная идея подвергается фантастической критике в США.

Пользователи социальных сетей заявляют о том, что создание органоидов - это прямой способ вмешаться в замысел Бога и это не кончится ничем хорошим.

Другие же говорят о том, что влияние искусственного интеллекта на жизнь всего человечества только начинает проявляться, а учёные уже хотят переходить к органоидному интеллекту, который вовсе является живым организмом с формальной точки зрения.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде