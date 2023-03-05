Бурное развитие систем искусственного интеллекта в последние пару лет трудно не заметить.
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Но это было довольно предсказуемо, ведь ещё несколько десятков лет назад ведущие визионеры и футурологи предсказывали такое развитие событий.
И пока мир замер в ожидании той волны нововведений, которые несут за собой искусственный интеллекты, учёные думают о недалёком будущем.
Так, ведущие специалисты университета Джона Хопкинса считают, что следующий шаг технико-эволюционного развития человека - это создание так называемых органоидов.
То есть искусственно выращенных нервных клеток человека (например, его мозговой ткани), которые могут в симбиозе с полупроводниками решать сложнейшие математические задачи.
Уже сейчас данная идея подвергается фантастической критике в США.
Пользователи социальных сетей заявляют о том, что создание органоидов - это прямой способ вмешаться в замысел Бога и это не кончится ничем хорошим.
Другие же говорят о том, что влияние искусственного интеллекта на жизнь всего человечества только начинает проявляться, а учёные уже хотят переходить к органоидному интеллекту, который вовсе является живым организмом с формальной точки зрения.