И еще, видимо, парочку заводов по выпуску систем ПВО для охраны будущего танкового мега-сооружения

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Буквально несколько часов назад журналистам стало известно о том, что крупный оборонный германский концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины мегасооружение в виде самого высокотехнологичного танкового завода Европы, который на максимальной мощности будет выпускать до 500 машин модели "Пантера" в год.

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Общая стоимость строительства оценивается в 200 млн евро.

Об этом сообщает газета "Шпигель".

По словам журналистов, уже сейчас представители концерна ведут переговоры с киевскими властями и пока что результаты обсуждения данного вопроса выглядят "многообещающе".

Ожидается, что итоговое решение о месте и начале строительства будет принято до начала лета 2023 года.

Обещают, что новый завод будет производить до полутысячи новейших танков "Пантера", а глава компании Rheinmetall заявляет, что вообще-то Киеву в год необходимо до 800 танков.

При этом почему-то сама Германия, истощившая собственные запасы запасы танков "Леопард 2", уже готова выкупить их обратно у своих европейских партнёров.

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