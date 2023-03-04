Буквально несколько часов назад журналистам стало известно о том, что крупный оборонный германский концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины мегасооружение в виде самого высокотехнологичного танкового завода Европы, который на максимальной мощности будет выпускать до 500 машин модели "Пантера" в год.
реклама
Общая стоимость строительства оценивается в 200 млн евро.
Об этом сообщает газета "Шпигель".
По словам журналистов, уже сейчас представители концерна ведут переговоры с киевскими властями и пока что результаты обсуждения данного вопроса выглядят "многообещающе".
Ожидается, что итоговое решение о месте и начале строительства будет принято до начала лета 2023 года.
Обещают, что новый завод будет производить до полутысячи новейших танков "Пантера", а глава компании Rheinmetall заявляет, что вообще-то Киеву в год необходимо до 800 танков.
При этом почему-то сама Германия, истощившая собственные запасы запасы танков "Леопард 2", уже готова выкупить их обратно у своих европейских партнёров.