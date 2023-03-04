Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску новейших танков Panther
И еще, видимо, парочку заводов по выпуску систем ПВО для охраны будущего танкового мега-сооружения
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Буквально несколько часов назад журналистам стало известно о том, что крупный оборонный германский концерн Rheinmetall планирует построить на территории Украины мегасооружение в виде самого высокотехнологичного танкового завода Европы, который на максимальной мощности будет выпускать до 500 машин модели "Пантера" в год.

реклама

Общая стоимость строительства оценивается в 200 млн евро.

Об этом сообщает газета "Шпигель".

По словам журналистов, уже сейчас представители концерна ведут переговоры с киевскими властями и пока что результаты обсуждения данного вопроса выглядят "многообещающе".

Ожидается, что итоговое решение о месте и начале строительства будет принято до начала лета 2023 года.

Обещают, что новый завод будет производить до полутысячи новейших танков "Пантера", а глава компании Rheinmetall заявляет, что вообще-то Киеву в год необходимо до 800 танков.

При этом почему-то сама Германия, истощившая собственные запасы запасы танков "Леопард 2", уже готова выкупить их обратно у своих европейских партнёров.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#германский оборонный концерн rheinmetall построит на украине завод по выпуску новейших танков panther
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
97
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
1
Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
5
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
10
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
13
В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития
8
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
13
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
Почему в 2023 году не стоит покупать старые флагманы NVIDIA, а GeForce RTX 3090 Ti не дешевеет
9
Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
+
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
6
Лионель Месси заказал 35 золотых iPhone для игроков и персонала сборной Аргентины по футболу
1
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
2
Археологи обнаружили следы вымершего человеческого вида возрастом 500 000 лет
4
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
13
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
25

Популярные статьи

Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
72
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
33
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
350
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
198
На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
9
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
23
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
3
Сравниваем российские танки с танками НАТО на Украине лоб в лоб
11
Игра Starfield - самый ожидаемый провал 2023 года
9

Сейчас обсуждают

AMD Radeon Газманов
12:30
Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили на Украину очередную партию военнослужащих ВСУ, погибших в боях с музыкантами.
Глава украинской разведки считает, что весенние бои будут решающими и переломными
Павел Шубин
12:29
Даже обдув нагретым воздухом снимает градусы с элементов ВРМ
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Олег С
12:29
Так это не старье уже, а раритеты..))
Украинцы «надонатили» почти 6,4 миллиона долларов на 101 гусеничный броневик
Павел Шубин
12:27
Для таких цпу нужна водянка.
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Megagad
12:26
чё? 13600 быстрее просто х версии. х3д рвёт 12900/13700 как тузик грелку, наступая на пятки 13900!!
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Павел Шубин
12:26
Продают пока на внутренних китайских площадках https://item.jd.com/10069601960512.html
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Олег С
12:26
Т.е они не боятся что этот завод *откалибруют*?? Фантастические идиоты..
Razer выпустила специальную версию игровой мыши Orochi V2 с покемонами
BigCar
12:25
Терабайтов целых 300, Отсоси у флоппи-диска.
Pure Storage планирует к 2026 году выпустить SSD емкостью 300 ТБ
Павел Шубин
12:25
Как раз для хуананов со слабой VRM пойдет.
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Megagad
12:24
так и должно быть ;) Когда проц загружен на 100% - видяха стоит и ждёт данные. Даже 70% уже много. И да - "играбельные пределы" для разных людей разные ;) Кто-то смотрит на максимальный кадр, кто-то ...
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем