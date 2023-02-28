Таким вы верблюда точно не видели!

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Пока пользователи Интернета по всему миру заняты тем, что задают неудобные вопросы чат-боту ChatGPT и пытаются добиться от него признания, что это и есть СкайНет из фильмов про "Терминатора", многие другие продолжают услаждать свой взор теми картинками, которые генерируют ставшая уже безусловно популярной нейросеть Midjourney.

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В этот раз в качестве задания для нейросети пользователи попросили создать облик животных, которые бы имели неограниченный доступ к пищевым ресурсам, что в условиях эволюции большая редкость.

В итоге вполне себе ожидаемо, что тигры, волки, верблюды и, конечно же, котики, получились невероятно толстыми, но ультра-милыми.

Они действительно не могут оставить никого равнодушными!

С помощью нейросети Midjourney "рисуют" практически всё, что угодно: буквально любому понятию или термину, который может придумать человек, нейросеть готова ассоциировать графическое изображение.

С помощью искусственного интеллекта создают облики городов, рек, природных явлений и знаменитых деятелей прошлого и настоящего.

Идеи попросту бесконечны.

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