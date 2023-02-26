Новый, уже десятый по счёту, пакет санкций со стороны Евросоюза и Министерства Торговли США включил в себя целый перечень товаров потребительской электроники, которые теперь запрещены или ограниченно разрешены для реализации в Российской Федерации.
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Итак, больше всего экспортные ограничения коснулись товаров электроники (около 280 позиций) для простых людей.
Среди них теперь значатся:
- принтеры и смартфоны стоимостью более 300 долларов;
- электронные весы, если они стоят больше чем 100 долларов;
- любые настольные и напольные вентиляторы;
- кондиционеры и сплит-системы, а также холодильное оборудование и холодильники стоимостью выше 750 долларов;
- любая кухонная техника, в том числе микроволновые печи, кофемашины, посудомоечные машины;
- любое звуковоспроизводящее и звукозаписывающие оборудование;
- пылесосы со встроенными электродвигателями и многое-многое другое.
Отдельно уточняется, что данные товары запрещены для поставок не только в Российскую Федерацию, но и в Республику Беларусь.
Для того, чтобы всё же продавать указанные наименования, необходимо получить специальное разрешение.