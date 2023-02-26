Озвучены конкретные категории товаров и предел отпускных цен

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Новый, уже десятый по счёту, пакет санкций со стороны Евросоюза и Министерства Торговли США включил в себя целый перечень товаров потребительской электроники, которые теперь запрещены или ограниченно разрешены для реализации в Российской Федерации.

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Итак, больше всего экспортные ограничения коснулись товаров электроники (около 280 позиций) для простых людей.

Среди них теперь значатся:

- принтеры и смартфоны стоимостью более 300 долларов;

- электронные весы, если они стоят больше чем 100 долларов;

- любые настольные и напольные вентиляторы;

- кондиционеры и сплит-системы, а также холодильное оборудование и холодильники стоимостью выше 750 долларов;

- любая кухонная техника, в том числе микроволновые печи, кофемашины, посудомоечные машины;

- любое звуковоспроизводящее и звукозаписывающие оборудование;

- пылесосы со встроенными электродвигателями и многое-многое другое.

Отдельно уточняется, что данные товары запрещены для поставок не только в Российскую Федерацию, но и в Республику Беларусь.

Для того, чтобы всё же продавать указанные наименования, необходимо получить специальное разрешение.

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