Успейте загрузить пока еще можно

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Разработчики легендарной игры Angry Birds сообщили о том, что с 23 февраля приложение с игрой пропадёт из магазина Google Play и больше не будет распространяться.

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Авторы составили обращение, в котором говорят, что в принципе в AppStore игра, напоминающая Angry Birds, сохранится, но у неё будет другое название - Red's First Flight.

При этом далее в тексте заявления следует уверение о том, что игра будет продолжать работать для всех, кто успеет скачать и установить её до момента удаления из магазина Гугла.

Однако другие части франшизы, такие как "Angry Birds Путешествие" и "Angry Birds Друзья", а также "Angry Birds 2", будут пока что ещё доступны для полноценного распространения.

Также в компании Ровио заявили о том, что они благодарны всем поклонникам игры, которые, собственно, и сделали бренд разработчика приложений известным во всём мире.

Конкретных весомых причин, по которым игра будет удалена, так и не озвучили.

Пока еще есть возможность - необходимо поторопиться с загрузкой игры на свои устройства.

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