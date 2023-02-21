Как ни называй, а раскошеливаться придется всем

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Уже некоторое время в сети упорно циркулируют слухи о том, что в Правительстве принято принципиальное решение об организации взимания так называемого "добровольного сбора" в бюджет государства с компаний, чьи прибыли превышают 1 млрд рублей.

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Пока что точная информация о том, станет ли в будущем этот сбор обязательным, а также о какой конкретно сумме идёт речь, отсутствует, но уже известно, что под этот разовый платёж не попадут нефтегазовые компании.

С точки зрения закона данная выплата будет закреплена в Налоговом Кодексе как "сбор".

Скорее всего, речь идёт не о какой-то конкретной сумме, а о целой формуле расчёта, включающей в себя разнообразные показатели финансово-хозяйственной деятельности того или иного предприятия.

В Правительстве подчёркивают, что речь не идёт об изменении Налогового законодательства, что будет даже прописано в формулировках о добровольности такого взноса путём применения термина "вправе".

Если говорить о конкретных цифрах, то в России около 250 компаний имеют прибыль свыше 1 млрд руб по состоянию 2020 года.

То есть речь идёт об особо крупном бизнесе в РФ.

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