Вот действительно необходимая вещь

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Как всем известно, перемещаться на мотоцикле и тем более перемещаться на нём быстро, гораздо опаснее, чем на автомобиле.

реклама

Совершенствование систем активной и пассивной безопасности в авто не останавливается ни на день, а вот что касается мотоциклов, то кроме защитных комбинезонов и мотошлемов, ничего толкового пока что так и не придумали.

Тем интереснее взглянуть на действительно прогрессивную идею.

Очень необычные штаны, в которых встроены подушки безопасности!

Что-то подобное данному решению давненько используется в снаряжении для профессиональных гонщиков.

Например, в куртках и жилетах, используемых спортсменами для выступления на соревнованиях, но именно штаны с интегрированной защитой представленны впервые.

Ведь таз и внутренние органы таза наиболее часто страдают при ДТП.

Активация встроенных подушек безопасности происходит при натяжении специального тросика, который предварительно должен быть пристёгнут к мотоциклу.

Немаловажно и то, что такая защита может быть легко "перезаряжена". Эти "штаны-подушки безопасности" не однократного использования.

В целом немалая цена почти в 600 евро может на самом деле оказаться очень хорошей инвестицией в безопасность и действительно поможет в случае аварии.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом



