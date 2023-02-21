Как всем известно, перемещаться на мотоцикле и тем более перемещаться на нём быстро, гораздо опаснее, чем на автомобиле.
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Совершенствование систем активной и пассивной безопасности в авто не останавливается ни на день, а вот что касается мотоциклов, то кроме защитных комбинезонов и мотошлемов, ничего толкового пока что так и не придумали.
Тем интереснее взглянуть на действительно прогрессивную идею.
Очень необычные штаны, в которых встроены подушки безопасности!
Что-то подобное данному решению давненько используется в снаряжении для профессиональных гонщиков.
Например, в куртках и жилетах, используемых спортсменами для выступления на соревнованиях, но именно штаны с интегрированной защитой представленны впервые.
Ведь таз и внутренние органы таза наиболее часто страдают при ДТП.
Активация встроенных подушек безопасности происходит при натяжении специального тросика, который предварительно должен быть пристёгнут к мотоциклу.
Немаловажно и то, что такая защита может быть легко "перезаряжена". Эти "штаны-подушки безопасности" не однократного использования.
В целом немалая цена почти в 600 евро может на самом деле оказаться очень хорошей инвестицией в безопасность и действительно поможет в случае аварии.