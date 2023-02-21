Несколько дней назад стало известно о том, что известный разработчик it-продукции, компания "Необит", которая ещё до известных событий 2022 года находилась под санкциями США, готова в скором времени выпустить систему под названием "Вепрь", которая в автоматическом режиме будет выявлять "потенциальные точки напряжённости в интернете", которые в будущем способны перерасти в реальные угрозы.
реклама
Система будет заниматься сбором и анализом таких сообщений, прогнозировать охват аудитории их распространения, а также блокировать те сообщения, которые могут потенциально привести к "возникновению угроз для государства, общества или личности".
Система "Вепрь" является своего рода "сапёром для фейков и других информационных бомб", которыми заполнена сеть.
Сейчас система проходит внутреннее тестирование на предприятии-разработчике, а общая стоимость выполнения технического задания на разработку "Вепря" оценивают в скромные 30 млн руб.
При этом польза данной системы, которую обещают запустить во втором квартале 2023 года, будет явно выше, чем потраченные на неё средства.