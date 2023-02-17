Жители штата Огайо уже 2 недели в эвакуации и не хотят возвращаться домой

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Около двух недель назад в американском штате Огайо произошла масштабная экологическая катастрофа, которая сравнима с аварией на Чернобыльской Атомной Станции.

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Местные жители и активисты сейчас находятся в эвакуации, возвращаться домой не собираются, хотя им настоятельно рекомендуют это сделать власти.

Природа вокруг места катастрофы мертва, пока что ни одного доллара на ликвидацию последствий техногенной аварии не выделили.

Всё началось с того, что поезд, состоящий из 150 вагонов, сошёл с рельсов. Вагоны деформировались и их содержимое попало в почву.

Большинство вагонов-цистерн были заполнены винилхлоридом.

Сразу же были эвакуированы жители в радиусе 2 км, а железнодорожные операторы произвели сжигание вагонов с химикатами.

Спустя 10 дней правительство США заявило, что уровень загрязнения больше не вызывает опасений и люди могут вернуться в свои дома, хотя даже в радиусе 20 км от места катастрофы экологи фиксируют массовый замор рыбы, отравление водоёмов, гибель диких животных и растительности.

Над местом аварии зависло облако испаряющихся химикатов, больше похожее на портал в ад.

Винилхлорид - сильнейший канцероген и яд, который в считанные мгновения способен разрушать печень и вызывать онкологию.

Даже кратковременный контакт с этим отравляющим веществом вызывает сильную токсическую реакцию у человека.

Более двух сотен домов находятся в зоне поражения, а власти продолжают "не замечать" опасности, никто не спешит бросаться на борьбу с последствиями катастрофы.

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