Около двух недель назад в американском штате Огайо произошла масштабная экологическая катастрофа, которая сравнима с аварией на Чернобыльской Атомной Станции.
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Местные жители и активисты сейчас находятся в эвакуации, возвращаться домой не собираются, хотя им настоятельно рекомендуют это сделать власти.
Природа вокруг места катастрофы мертва, пока что ни одного доллара на ликвидацию последствий техногенной аварии не выделили.
Всё началось с того, что поезд, состоящий из 150 вагонов, сошёл с рельсов. Вагоны деформировались и их содержимое попало в почву.
Большинство вагонов-цистерн были заполнены винилхлоридом.
Сразу же были эвакуированы жители в радиусе 2 км, а железнодорожные операторы произвели сжигание вагонов с химикатами.
Спустя 10 дней правительство США заявило, что уровень загрязнения больше не вызывает опасений и люди могут вернуться в свои дома, хотя даже в радиусе 20 км от места катастрофы экологи фиксируют массовый замор рыбы, отравление водоёмов, гибель диких животных и растительности.
Над местом аварии зависло облако испаряющихся химикатов, больше похожее на портал в ад.
Винилхлорид - сильнейший канцероген и яд, который в считанные мгновения способен разрушать печень и вызывать онкологию.
Даже кратковременный контакт с этим отравляющим веществом вызывает сильную токсическую реакцию у человека.
Более двух сотен домов находятся в зоне поражения, а власти продолжают "не замечать" опасности, никто не спешит бросаться на борьбу с последствиями катастрофы.