Пользователи американских и европейских социальных сетей обратили внимание на то, что как только вышла скандальная статья журналиста-расследователя, в которой утверждается, что за взрывом "Северных потоков" стоят США и приводятся конкретные факты, произошёл внезапный глобальный медийный разворот в сторону поиска инопланетных форм жизни!
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Всё началось с китайских аэростатов, которые: то ли сбивать; то ли не сбивать; то ли хотели сбить, но промахнулись; то ли они метеорологические; то ли шпионские.
Как только первый воздушный аэростат победили, "вдруг" в небе над Америкой обнаружилось ещё примерно с десяток неопознанных летающих объектов, которые "снова вдруг" заметили американские радиолокационные системы.
Один генерал утверждает, что просто РЛС "настроили, а раньше они были не так настроены".
Другой утверждает, что это вовсе никакие не шары, а вторжение инопланетян (прям так и сказал).
В общем уровень бреда зашкаливает.
На фоне таких новостей пользователи социальных сетей в Америке и Европе занялись любимым делом - троллингом Байдена и его неуклюжих попыток отвлечь внимание общественности на инопланетян и хоть как-то переключить информационный фон с преступных атак на "Северные Потоки".