Это ставит под угрозу рентабельность отечественной электроники

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

По накопительному итогу 2022 года стоимость импортного оборудования для производства широкого спектра полупроводниковой продукции для российских компаний выросла почти на 60%!

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Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Речь идёт, прежде всего, о тех станках и машинах, без которых попросту не обойтись в производстве электронных компонентов для отечественных локализованных серверов, систем хранения данных, ноутбуков и тому подобных вещей.

Американцы, японцы и европейцы подняли цены (в некоторых случаях до небывалых высот), тем самым, по сути, выставив заградительные финансовый барьеры.

Сейчас дело даже не в том, что подобное оборудование нельзя купить, а в том, что по этой цене оно совершенно не выгодно.

Отсюда неприятные прогнозы: скорее всего, стоимость отечественных девайсов, которые только-только начали появляться по программе импортозамещения, может быть существенно выше, чем давно зарекомендовавшие себя устройства от глобальных мировых известных брендов, завезённых по параллельному импорту.

Одновременно с этим ожидается и новый виток в деле поиска ещё доступных каналов приобретения электронных компонентов за рубежом в дружественных странах.

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