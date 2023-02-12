Недавно стало известно о том, что российскими инженерами, специализирующимися на конструировании беспилотных летательных систем, была представлена особая транспортная платформа, которая обладает довольно внушительными характеристиками.
реклама
Источники в оборонно-промышленном комплексе РФ заявляют, что новый дальний грузовой беспилотник сможет работать на расстояниях до 600 км и обладает рядом ранее недостижимых характеристик.
При этом полезная нагрузка ТРАМПа превышает 250 кг.
Аббревиатура «ТРАМП» расшифровывается как «Транспортная Авиационная Многофункциональная Платформа».
Ключевой особенностью является то, что багажный отсек ТРАМПа может вмещать до 2700 л полезного объема груза.
Как только «ТРАМП» прибывает в указанную точку, он, вместо осуществления посадки, сбрасывает груз с использованием миниатюрной парашютной системы.
По сообщениям разработчиков, максимальный потолок высоты полета ТРАМПа составляет 3 км, а максимальная крейсерская скорость чуть меньше 200 км/ч.