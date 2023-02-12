Речь о беспилотнике, а не об американце с автозагаром на лице

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

Недавно стало известно о том, что российскими инженерами, специализирующимися на конструировании беспилотных летательных систем, была представлена особая транспортная платформа, которая обладает довольно внушительными характеристиками.

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Источники в оборонно-промышленном комплексе РФ заявляют, что новый дальний грузовой беспилотник сможет работать на расстояниях до 600 км и обладает рядом ранее недостижимых характеристик.

При этом полезная нагрузка ТРАМПа превышает 250 кг.

Аббревиатура «ТРАМП» расшифровывается как «Транспортная Авиационная Многофункциональная Платформа».

Ключевой особенностью является то, что багажный отсек ТРАМПа может вмещать до 2700 л полезного объема груза.

Как только «ТРАМП» прибывает в указанную точку, он, вместо осуществления посадки, сбрасывает груз с использованием миниатюрной парашютной системы.

По сообщениям разработчиков, максимальный потолок высоты полета ТРАМПа составляет 3 км, а максимальная крейсерская скорость чуть меньше 200 км/ч.

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