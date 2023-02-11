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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Крайне неприятная и попросту фрустрирующая новость пришла к владельцам смартфонов OnePlus 11, торговая марка которых принадлежит крупной китайской компании OPPO.

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Если Вы являетесь владельцем такого смартфона, который был куплен в Китае, но (внимание!) активирован за его пределами, то именно на такие смартфоны распространяется глобальная блокировка звонков.

То есть, по сути, телефон перестаёт быть средством связи. Звонить по нему не получится.

Особенно "рады" данному нововведению все те, кто закупился смартфонами OnePlus 11 совсем недавно.

Для них оболочка уже предлагает "обратиться по месту покупки".

Тысячи людей со всего мира судорожно ищут возможности для того, чтобы как-то перепрошить неработающие трубки.

Предположительно, всё началось из-за того, что дата релиза смарта оказалось слишком поздней, а перекупщики смогли серьёзно навариться на том, что накупили огромное количество смартфонов и продали их по всему миру, тем самым причинив компании финансовый ущерб.

Официально в России нет офиса компании-производителя, помочь Вам никто не сможет, ситуация - полная OPPO.

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