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C 1 февраля на Youtube перестали добавлять новый контент отечественные медиа-гиганты
Возможно, это неявное свидетельство скорого закрытия площадки
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Любознательные журналисты сразу нескольких интернет-изданий обратили внимание на то, что с 1 февраля 2023 года все компании, так или иначе принадлежащие холдингу "Газпром-Медиа", прекратили практику релизов контента на видеохостинге YouTube.

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Конечно, тут же высказываются версии о том, что тем самым "Газпром-Медиа" хочет попросту опередить всех и уйти с площадки без потерь прямо перед её скорым закрытием.

Как прокомментировали журналистам "Базы" осведомленные источники, запрет на публикацию контента на площадке действительно подписан и действует с первого числа месяца, а официальные аккаунты таких телеканалов как "Пятница" или "Матч ТВ" не обновляются контентом уже больше недели.

Аккаунт телеканала "ТНТ" пополнился всего несколькими видео, хотя тут возможно просто медленная работа SMM-команды телесети.

Аккаунт телеканала НТВ и вовсе заблокирован самой площадкой еще с марта 2022 года.

В целом настроения такие - YouTube более не является надежным ресурсом.

Возможно, что указанные факты это и есть те самые признаки скорого закрытия площадки в России.

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