А вот так вот, оказывается, тоже можно

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Власти американского города Сиэтл обратились в суд с иском против компании Kia и Hyundai за то, что машины этих марок слишком уж часто угоняют!

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За последний год количество угонов автотранспортных средств конкретно двух этих корейских марок увеличилось более чем на 620%.

Власти Сиэтла заявляют, что в этом целиком и полностью вина производителей автомобилей, которые должным образом не озаботились интеграцией современных противоугонных технологий, препятствующих преступлениям.

По сути, на улицах Сиэтла автомобили марок Kia и Hyundai угоняют буквально в промышленных масштабах, что, в свою очередь, наносит огромный репутационный урон городу, преуменьшает его честь и достоинство в глазах мировой общественности.

Забавно, что регулярно угоняют даже полицейские автомобили, которые выпущены указанными корейскими производителями.

Некоторые эксперты-"антиугонщики" заявляют, что для использования слабых мест системы охраны авто и удачного угона достаточно уметь пользоваться простой отвёрткой и зарядным USB-шнуром.

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