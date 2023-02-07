Власти американского города Сиэтл обратились в суд с иском против компании Kia и Hyundai за то, что машины этих марок слишком уж часто угоняют!
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За последний год количество угонов автотранспортных средств конкретно двух этих корейских марок увеличилось более чем на 620%.
Власти Сиэтла заявляют, что в этом целиком и полностью вина производителей автомобилей, которые должным образом не озаботились интеграцией современных противоугонных технологий, препятствующих преступлениям.
По сути, на улицах Сиэтла автомобили марок Kia и Hyundai угоняют буквально в промышленных масштабах, что, в свою очередь, наносит огромный репутационный урон городу, преуменьшает его честь и достоинство в глазах мировой общественности.
Забавно, что регулярно угоняют даже полицейские автомобили, которые выпущены указанными корейскими производителями.
Некоторые эксперты-"антиугонщики" заявляют, что для использования слабых мест системы охраны авто и удачного угона достаточно уметь пользоваться простой отвёрткой и зарядным USB-шнуром.