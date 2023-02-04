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Производители продуктов питания в России увлеклись обманом и шринкфляцией (shrinkflation)
Честный 1 литр молока - это 1030 грамм продукта
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Такое корявое и непривычное русскому уху слово "шринкфляция" на самом деле придумано тоже только для того, чтобы отвлечь внимание от обыкновенного мошенничества, которое процветает среди производителей продуктов питания в России.

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Сразу к примерам.

Как сообщают специалисты по мониторингу продуктового рынка, ссылаясь на данные ресурса "Продажи.рф", в стране начали указывать вес молока в пересчёте на граммы, отказавшись от традиционного указания объёма молока в миллилитрах.

Казалось бы, в этом нет ничего страшного, если Вы из тех, кто не догадывается, что один килограмм молока - это не один литр молока, а всего лишь 970 миллилитров.

Таким образом производители решают сразу две задачи - они не продают "больше товара любимым покупателям", а попросту их обманывают.

Количество товара уменьшается, а цена - увеличивается. Двойная выгода для производителя.

И если появление на прилавках упаковок из девяти яиц вместо десятка после масштабного освещения в медиа так и не прижилось, то теперь производители стали хитрее.

Всё больше и больше производителей "молочки" начинают указывать вес продукции, а не её объём.

То же самое касается пива, где роль "шринкфлятора"  играет оригинальная упаковка, которая только выглядит как "пол-литра", а на самом деле в ней в лучшем случае 470 мл напитка.

Таких примеров можно привести десятки.

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