Уже несколько дней в американском медиапространстве разгорается настоящая драма, а виноват во всём шар-шпион.
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По крайней мере, так окрестили летательный аппарат, который, якобы, принадлежит Китаю.
Итак, подробности.
Уже несколько дней над территорией США прямо над районами сосредоточения пусковых шахт баллистических ракет летит себе спокойно некий аэростат типа "воздушный шар", который никто сбивать так и не собирается.
Современный НЛО, который заметили на севере континента и сразу же заявили, что это выходки официального Пекина, стало главным инфоповодом почти всех изданий США.
Для того, чтобы успокоить население, выпустили даже информационный бюллетень, в котором подробно рассказали, что данная "штуковина" используются для разведки и никакой опасной нагрузки на себе не несёт, соответственно, угрозы не представляет.
Сбивать такой шар никто не планирует.
Публика тут же задалась вопросом: А разве действительно принадлежащие Китаю спутники не куда эффективнее собирают разведданные, чем какое-то непонятный шар?
На это в Пентагоне нет ответов.
Задействовать средства ПВО нерационально и опасно для гражданских, считают военные.
В Китае уже отреагировали на медиа шумиху вокруг "неопознанного летающего объекта" и заявили, что не имеют никакого отношения к этому "шарику".
Стоит напомнить, что раньше (особенно в период с 1956 по конец 1970-х) в рамках операции "Моби Дик" американцы и сами успешно запускали разведывательные аэростаты над территорией СССР, которых в общей сложности было зафиксировано аж 4000 штук, из них тогда были сбиты советскими средствами ПВО около 800.
Вся Америка продолжает следить за судьбой неизвестного шарика.