Совсем недавно на популярном сервисе Steam появилась новинка - игра «The Hidden and Unknown», которая продаётся по невиданной цене почти в две тысячи долларов США!
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Дальше больше - по факту, это не игра, а некий "визуализированный роман", который состоит из статичных заставок и текста, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.
Разработчики игры и сами не очень надеятся на то, что кто-то купит их детище на таких условиях.
Более того, автор идеи вообще настоятельно не советует покупать этот продукт за $2000!
Игра начинается с 8-минутного монолога о нелёгкой доле мужской части населения западных стран, которые постепенно лишаются тестостерона. Женщины же на Западе становятся всё более "мужественными", но это так и не решает главную проблему - дисбаланс между мужским и женским населением, что, в конце концов, приведёт к вымиранию европейцев.
Разработчики игры заявляют, что хотели привлечь внимание к актуальным проблемам мироздания, но решили подать их в виде "игры". Они реально не продают продукт, а делятся частью своей жизни.
Самое пикантное в данной игре состоит в том, что сюжетная линия рассчитана на два часа прохождения.
Сразу после покупки в Steam игроки успевают успешно выполнить сюжетную часть, затем отказаться от игры и получить свои деньги назад по вполне официальным правилам площадки.