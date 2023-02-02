По результатам аудита Росавиации

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На волне санкции начала 2022 года многими информационными изданиями, да и некоторыми чиновниками, действительно высказывались имеющие под собой основания опасения в том, что авиационный парк России стал настолько закрыт, а возможности его обслуживания стали настолько скромными в отрыве от международных сервисов, что вероятность того, чтобы разбирать (каннибализировать) более старые самолёты в пользу извлечения из них запчастей для новых бортов, и тем самым реализовать их своевременное обслуживание в рамках обеспечения безопасности полётов, была крайне высока.

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По факту оказалось, что все не так уж мрачно.

По сведениям аудита, проведенного Росавиацией, из 647 самолётов, составляющих основу пассажирского авиапарк России, более 600 получили свежие сертификаты лётной готовности, которые фактически означают, что самолёты абсолютно исправны и готовы исполнять свои функции.

А это, между прочим, около 90% от имеющегося в стране парка авиалайнеров!

Эти цифры, прежде всего, свидетельствуют о том, что ситуация с запчастями для самолетов и их техническим обслуживанием оказалась не такой критичной, как о ней говорили.

Запчасти поступают стабильно из дружественных стран, самолёты обслуживаются вовремя.

По итогам прошлого года было перевезено более 95 млн пассажиров и, если бы действительно запчастей не было, то к нынешнему моменту пришлось бы разобрать почти 2/3 всего существующего парка воздушных судов страны!

Пока что данная проблема для России, в основном решена, заявляют эксперты. Но все равно нужно готовиться к будущим возможным проблемам и накапливать необходимые ресурсы и запасные части.

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